Впервые за 47лет: в чем состоит значимость миссии «Луна-25» для РФ

Эта миссия на естественный спутник Земли стала первой для истории современной России.

В пятницу с космодрома Восточный стартовала первая за почти полвека российская миссия к Луне. Полностью на отечественном оборудовании. Сейчас у считанного числа стран, попавших в составленный Всемирным банком рейтингом крупнейших экономик мира, у первой «пятерки» есть такие программы. Все они «летают» по трассе, высчитанной российским ученым. Ее так и называют — «спираль Кондратюка». Получается — мы возвращаемся на круги своя.

Но зачем нам сейчас лунная программа? Ведь не только для того, чтобы показать красивую букву V — один из символов спецоперации на стартовом комплексе. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Евгении Подтергеры.

Ранее, писал 5-tv.ru, эксперты рассказали о значимости «Луны-25» для России.