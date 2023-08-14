Стало известно о взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 215 0

Взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани

Стало известно о взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Предварительно, пострадали пять человек.

Взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). По данным источника 5-tv.ru, предварительно, пострадали пять человек.

На место направляются экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел на судне на верфи в Стамбуле. Хлопок был зафиксирован в отсеке для отходов. Предварительно, там произошло сжатие газа. В результате произошедшего погиб один человек.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
101.04
2.83 110.68
2.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:53
В США заявили о бегстве ВСУ из-за российского наступления под Харьковом
22:43
Пожар на Талинском нефтяном месторождении охватил 100 квадратных метров
22:33
Москва предупредила Кишинев о последствиях высылки российских дипломатов
22:20
Взрыв произошел в автосервисе в Махачкале, вспыхнул сильный пожар
22:05
Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в Нягани: последние подробности
21:53
Станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса

Сейчас читают

Сын Градского обвинил его вдову Марину Коташенко в краже денег
«Долго и многократно»: о каком прорыве в создании лазерного оружия заявил Китай
Страшная болезнь изменила звезду «Афони» Евгению Симонову до неузнаваемости
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку