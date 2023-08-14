Стало известно о взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани

Предварительно, пострадали пять человек.

Взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). По данным источника 5-tv.ru, предварительно, пострадали пять человек.

На место направляются экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел на судне на верфи в Стамбуле. Хлопок был зафиксирован в отсеке для отходов. Предварительно, там произошло сжатие газа. В результате произошедшего погиб один человек.