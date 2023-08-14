Москва предупредила Кишинев о последствиях высылки российских дипломатов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Российский МИД заявил об ограничении деятельности Торгового представительства в Молдавии.

Москва предупредила Кишинев о последствиях высылки российских дипломатов

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на межгосударственных отношениях и жителях обеих стран. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД предупредили, что в сокращенном составе сотрудники посольства не смогут должным образом предоставлять консульские услуги. Кроме того, будет ограничена деятельность Торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишиневе. В МИД подчеркнули, что решение Кишинева сократить персонал российских дипмиссий необоснованно.

Ранее в этот день Молдавию покинули 45 российских дипломатов и члены их семей из-за решения властей страны сократить персонал нашего диппредставительства. Многие местные политики и активисты выступали против — они специально приехали в аэропорт Кишинева, чтобы проводить россиян и поддержать их.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение правящей партии принято вопреки интересам народа с целью угодить Западу и быть в тренде со странами НАТО.

Перед высылкой российских дипломатов в молдавских СМИ и соцсетях появились публикации о том, что на здании посольства РФ слишком много спутниковых антенн, якобы свидетельствующих о «недружественных» действиях и шпионаже.

Как сообщал 5-tv.ru, в молдавском селе Корпач вандалы осквернили памятник в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года.

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