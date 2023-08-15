В Мексике нашли холодильники с останками по меньшей мере 13 человек

Расчлененные тела как минимум 13 человек, упакованные в черные мешки и разложенные по нескольким холодильникам, были обнаружены в мексиканском городе Поса-Рика, штат Веракрус. Полицейские наткнулись на останки в ходе погони — они преследовали мужчину в здании, где находились трое похищенных. Части тел позже были обнаружены в других жилищах В ходе расследования происшествия уже задержаны шесть подозреваемых. Об этом сообщает издание The Limited Times со ссылкой на заявление местного прокурора.

Как пишет автор материала, регион обладает печальной славой как пристанище наркоторговцев. Через него проходит маршрут, по которому запрещенные вещества перевозятся в США. Расположенный на берегу Мексиканского залива штат Веракрус погрузился в насилие в 2010-х годах, ужасающие новости поступают регулярно. Так, в Бока-дель-Рио (к югу от Веракруса) в сентябре 2011-го средь бела дня на дороги общего пользования были выброшены 35 тел.

Согласно официальным данным страны, с 2006 года власти Мексики зарегистрировали более 400 000 убийств и около 110 000 пропавших без вести с 1960-х годов. Большинство актов насилия связаны с войной, что ведут между собой члены преступных группировок.

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