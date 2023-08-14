Человеческие череп и кости нашли в мусорном мешке в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 17 0

Давность наступления смерти устанавливается.

Человеческие череп и кости нашли в мусорном мешке в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Science Museum

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Останки человека, а именно его череп и кости руки, нашли в мусорном мешке на улице Земляной Вал в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На ужасающую находку наткнулся волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт». Он патрулировал столичные улицы с целью поиска без вести пропавших. Мешок лежал в углу между стеной и грунтом, а в нем — череп с двумя зубами на верхней челюсти, нижняя челюсть, кости кисти руки и еще один зуб. Также в мешке были найдены фрагменты одежды.

Останки были собраны в коробку и направлены в морг для проведения экспертизы. По ее результатам будет установлена давность наступления смерти. Сколько пакет пролежал на улице и как там оказался — пока неизвестно.

Правоохранители проводят проверки по двум статья Уголовного кодекса РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что под полами петербургской квартиры нашли отчлененную детскую кость.

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