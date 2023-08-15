Суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о разливе топлива в Норильске

Фигуранты дела о разливе топлива в Норильске по одной из статей приговорены к исправительным работам с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Директор и главный инженер осуждены на 1,5 года, заместитель главного инженера — на один год, а начальниц цеха — на 1,3 года.

«От назначенного наказания по ч. 1 ст. 217 УК РФ („Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов“) они освобождены в связи с истечением срока давности», — говорится в сообщении.

Авария в Норильске случилась в конце мая 2020 года. В результате разгерметизации топливного бака и возгорания нефтепродуктов на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 20 тысяч тонн дизельного топлива оказались в реке. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, который сняли только 19 июня 2020 года.

Восстановление природы, пострадавшей от экологической катастрофы, может занять долгие годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Норильско-Таймырская энергетическая компания», являющаяся дочерней структурой «Норникеля», выплатила в полном объеме компенсацию ущерба, нанесенного природе.