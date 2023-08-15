Народный артист РФ клоун Андрюша скончался на 86-м году жизни

О причинах смерти не сообщается.
Фото: Фото из открытых источников
Народный артист России, обладатель высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока» Андрей Николаев, известный всему миру как клоун Андрюша, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Росгорцирка.
При этом о причинах смерти ничего не известно. В Росгорцирке выразили глубокие соболезнования родным и близким Николаева.
«Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей, которым он негласно завещал: в искусстве не должно быть искусственности — идти всегда нужно только от себя», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер российский хоккеист Родион Амиров. Спортсмену был всего 21 год.
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