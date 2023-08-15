«Сталкер активизировался»: Жорин рассказал подробности угроз в адрес Лады Дэнс

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 195 0

Адвокат Жорин: угрозы в адрес Лады Дэнс активизировались в последние дни

«Сталкер активизировался»: Жорин рассказал подробности угроз в адрес Лады Дэнс

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Госпитализированной после ДТП певице неизвестные в соцсетях обещают «перерезать горло».

Угрозы в адрес госпитализированной после ДТП Лады Дэнс не только не прекратились, но и усилились. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, взявшийся защищать интересы знаменитости.

«Действительно, в последние несколько дней активизировались угрозы в адрес певицы. Они поступают уже не только в соцсетях — несколько звонков было сделано на телефон», — отметил он.

К сожалению, констатировал адвокат, личность злоумышленников установить пока не удается. Жорин обратил внимание на то, что за подобные деяния предусмотрена статья уголовного кодекса 119 «Угроза убийством», наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

Обезопаситься же в таких случаях можно, обратившись в правоохранительные органы, и по возможности избегая появления в местах, где такие угрозы могут быть реализованы. Не лишним будет и обратиться к помощи профессиональных охранников, добавил адвокат.

Накануне стало известно, что в адрес Лады Дэнс начали поступать угрозы через социальные сети. Анонимные злоумышленники грозят буквально «перерезать горло» певице, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 миллионов рублей.

На днях представители Лады Дэнс сообщили, что намерены обратиться в суд с иском о взыскании материальной компенсации с предполагаемого виновника аварии, в которой пострадала певица. Предварительная сумма — 12 миллионов рублей.

По словам директора знаменитости Сергея Пудовкина, проведенная экспертиза подтвердила, что в момент аварии водитель певицы находился в адекватном состоянии, однако транспортная компания, предположительно, не обеспечила необходимый уровень безопасности.

Авария с участием Лады Дэнс произошла в Подмосковье 5 августа, когда она возвращалась с концерта на арендованном автомобиле. С места ДТП певица была доставлена вертолетом в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в частной клинике в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лада Дэнс морально готова к предстоящей ей длительной реабилитации после аварии.

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