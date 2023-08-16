В Грузии освистали группу The Killers после приглашения на сцену россиянина

В Грузии прошел концерт американской рок-группы группы The Killers. В ходе выступления солист творческого коллектива Брэндон Флауэрс пригласил на сцену российского барабанщика, чтобы сыграть вместе. Но такое решение понравилось далеко не всем зрителям. Об этом сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».

Некоторые присутствовавшие начали выкрикивать различные ругательства. Состав The Killers не повелся на провокации — дуэт состоялся. Группа сыграла одну песню вместе с российским барабанщиком, после чего Флауэрс заявил: «Мы все братья».

«После последовал резкий протест, часть слушателей покинула зал», — сообщила телекомпания.

В июне 5-tv.ru рассказывал, что из-за протестов активистов в итальянском городе Леричи отменили концерт американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы. Возмущения возникли на фоне поддержки артисткой жителей Донбасса.