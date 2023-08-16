У хоккеиста Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте

В связи со смягчающими обстоятельствами спортсмен получил только штраф за использование ружья в неположенном месте с его последующей конфискацией.

Крайний нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил штраф в размере 40 тысяч рублей за стрельбу в непредназначенном для этого месте. Об этом рассказали представители объединенной пресс-службе судов Новгородской области, где рассматривалось дело об административном правонарушении со стороны хоккеиста.

«Суд признал Панарина виновным по части 2 статьи 20.13 КоАП и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья», — сказано в публикации в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что Панарин нарушил закон в июле текущего года — 6 числа он произвел несколько выстрелов на территории урочища Тумашево в Мошенском районе Новгородской области. Туда спортсмен приехал на охоту. По данному факту участковым был составлен административный протокол, позже в суде хоккеист был обвинен в грубом нарушении правил общественной безопасности, угрожавшем жизни и здоровью людей.

Артемий Панарин признал свою вину, кроме того, за ним не числится иных правонарушений — эти факты стали смягчающими обстоятельствами. На судебном заседании не присутствовал, его интересы представлял адвокат. Постановление о штрафных санкциях еще не вступило в силу, по закону его можно обжаловать.

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