Рекомендовано сдаться: Трампа собираются посадить в тюрьму округа Фултон

Экс-президента США призвали добровольно явиться для ареста, чтобы не ухудшать ситуацию.

Дональд Трамп должен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где его ждет арест. Такое решение вынесла окружной прокурор Фэни Уиллис, пишет CNN.

У бывшего президента США и остальных фигурантов дела о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы есть время до 25 августа. В заявлении прокурора сообщается, что в тюрьме Трампа и соучастников обыщут и сфотографируют, а также возьмут у них отпечатки пальцев.

«Обвиняемые могут сдаться в любое время. Тюрьма работает круглосуточно и без выходных. Кроме того, из-за беспрецедентного характера этого дела некоторые обстоятельства могут измениться практически без предупреждения», — предупредила Уиллис.

Дональду Трампу предъявлено 91 обвинение по четырем отдельным обвинительным актам. В начале августа бывший президент даже был задержан в здании суда округа Колумбия для предъявления обвинений, что привело к нападению его сторонников на Капитолий.

Несмотря на проблемы с законом, Трамп баллотируется на пост президента США в 2024 году. Он отрицает какие-либо правонарушения и считает все дела политически мотивированными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Трамп может избежать тюремного заключения.