Рекомендовано сдаться: Трампа собираются посадить в тюрьму округа Фултон
CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда посадит Трампа
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
Экс-президента США призвали добровольно явиться для ареста, чтобы не ухудшать ситуацию.
Дональд Трамп должен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где его ждет арест. Такое решение вынесла окружной прокурор Фэни Уиллис, пишет CNN.
У бывшего президента США и остальных фигурантов дела о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы есть время до 25 августа. В заявлении прокурора сообщается, что в тюрьме Трампа и соучастников обыщут и сфотографируют, а также возьмут у них отпечатки пальцев.
«Обвиняемые могут сдаться в любое время. Тюрьма работает круглосуточно и без выходных. Кроме того, из-за беспрецедентного характера этого дела некоторые обстоятельства могут измениться практически без предупреждения», — предупредила Уиллис.
Дональду Трампу предъявлено 91 обвинение по четырем отдельным обвинительным актам. В начале августа бывший президент даже был задержан в здании суда округа Колумбия для предъявления обвинений, что привело к нападению его сторонников на Капитолий.
Несмотря на проблемы с законом, Трамп баллотируется на пост президента США в 2024 году. Он отрицает какие-либо правонарушения и считает все дела политически мотивированными.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Трамп может избежать тюремного заключения.
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