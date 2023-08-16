Это только начало: Финляндии пригрозили скорым «вылетом» из НАТО

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 437 0

Экс-депутат парламента Туртиайнен: Финляндия недолго пробудет в составе НАТО

Это только начало: Финляндии пригрозили скорым «вылетом» из НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Власти страны последние годы вели себя «тише воды». Но что вдруг подвигло их активно поддерживать агрессию Запада?

Финляндии уготован недолгий срок в Североатлантическом альянсе. На долгосрочное сотрудничество можно даже не рассчитывать. Такое мнение выразил экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен.

«Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», — подчеркнул экс-политик в интервью РИА Новости.

Туртиайнен уверен, что вхождение Финляндии в состав НАТО только усугубило положение страны. При этом он указал, что граждане фактически были безвольными — свое мнение им никто не дал выразить.

«Конечно, у финских граждан не было возможности озвучить свое мнение по вопросу присоединения к НАТО, и они не могли рисковать и показать свое недовольство. Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого присоединения, и был нанесен большой вред», — заключил экс-депутат.

Финляндия стала членом Альянса 4 апреля 2023 года. Заявку на вступление страна подавала еще в мае 2022-го.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что визовый центр Финляндии в Петербурге прекращает работу. Кто и зачем придумал правила этой «жесткой» игры?

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