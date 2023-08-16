Белоруссия впервые примет участие в саммите БРИКС

Белоруссия получила приглашение на саммит БРИКС. Страна примет участие во встрече впервые, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Он уточнил, что республику на саммите представит министр иностранных дел Сергей Алейник.

«Нам близка и понятна основная тема предстоящей встречи на высшем уровне, она звучит как «БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности», — сказал Глаз.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР в Йоханнесбурге 22–24 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон не приглашен на саммит БРИКС.