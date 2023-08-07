Макрона не пригласили на саммит БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон не приглашен на саммит БРИКС. Об этом сообщил глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», — заявил он.

Прежде президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. По его словам, пребывание в своей стране сейчас более важно.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР в Йоханнесбурге 22–24 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бразилия выступает против расширения БРИКС, поскольку это может «превратить блок во что-то другое».