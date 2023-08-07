Макрона не пригласили на саммит БРИКС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

На заседание не отправится и Владимир Путин.

Макрона не пригласили на саммит БРИКС

Фото: Reuters / POOL

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Тема:
БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон не приглашен на саммит БРИКС. Об этом сообщил глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», — заявил он.

Прежде президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. По его словам, пребывание в своей стране сейчас более важно.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР в Йоханнесбурге 22–24 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бразилия выступает против расширения БРИКС, поскольку это может «превратить блок во что-то другое».

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