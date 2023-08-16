Десятки миллионов в год: Дуров переехал в роскошный особняк в Дубае

Что известно о вилле, которую арендует миллиардер?

Основатель Telegram Павел Дуров поменял место жительства, переехав в престижный район Дубая. Об этом пишет американский журнал Forbes со ссылкой на источники.

Вилла, которую теперь арендует миллиардер, имеет пять спален, ее площадь составляет около 1400 квадратных метров. Аренда дома, по оценкам издания, обходится предпринимателю примерно в один миллион долларов в год.

Располагается объект в одном из самых престижных районов Дубая — комплексе Jumeirah Islands. Дуров переехал в ОАЭ в 2017 году, с тех пор успев несколько раз сменить место жительства, всякий раз оставаясь неподалеку от главного офиса Telegram в свободной экономической зоне Dubai Media City.

Стоит отметить, что ранее он просил больше не называть его российским миллиардером. В рейтинге самых богатых людей мира он значится как гражданин ОАЭ.

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