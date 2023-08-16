МВД предложило упростить получение информации из интернета до суда

Инициатива может позволить сократить сроки исследования данных.

В МВД предложили поправки к закону, регулирующему правила оперативно-розыскной деятельности. Они могут позволить силовикам получать доступ к электронным устройствам россиян без разрешения суда. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно проекту, любая информация, размешенная лицом в Сети, может стать данными, необходимыми для хода следствия. Правоохранители смогут получить удаленный доступ к дата-центрам, облачным хранилищам данных, а их источниками будут как личные гаджеты граждан, так и операторы сотовой связи.

Необходимость принятия поправок мотивирована тем, отметили в МВД, что в современных реалиях серьезно возросло количество интернет-преступлений, которые осуществляются, в частности с помощь частных VPN-сетей. Только в прошлом году было зафиксировано более 522 тысяч подобных случаев.

В настоящее время полиция не может получить доступ к личным перепискам и иной информации в Сети до разрешения суда. Ожидается, что поправки поспособствуют упрощению процедуры и сокращению времени расследований.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России объявили в розыск разработчика софта против киберпреступлений.