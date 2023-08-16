Купаются в роскоши: что известно о резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 37 0

Коттедж принца Уильяма и Кейт Миддлтон украшен реликвиями XIX века

Купаются в роскоши: что известно о резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Дом королевы Аделаиды наполнен сокровищами королевской семьи.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) поселились в роскошном доме XIX века королевы Аделаиды, полном королевских сокровищ. Об этом эксперт Крис Харви рассказал изданию Express.

Они переехали в коттедж «Аделаида» в комплексе Windsor Home Park estate в Виндзоре из лондонского Кенсингтонского дворца этим летом. Теперь их дом находится всего в десяти минутах ходьбы от новой постоянной резиденции королевы.

Их дети Джордж, Шарлотта и Луи наверняка обрадовались переезду. Старинный дом сохранил великолепные сокровища и реликвии XIX века.

Построенный в 1831 году для жены короля Вильгельма IV коттедж расположен в центре королевского парка Crown Estate площадью 655 акров. Объект включает в себя лодж-здание с дымовыми трубами из красного кирпича с двойным фасадом, а также оригинальный коттедж.

Крыльцо дома также сохранилось в оригинале, как и нетронутые великолепные сады, которые окружают его уже почти 200 лет. В главной спальне потолок декорирован золотыми дельфинами из королевской яхты HMY Royal George 1817 года, на котором плавала семья Вильгельма IV.

В начале XX века старое судно демонтировали. Также в доме сохранилась оригинальная мебель из королевской ложи.

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