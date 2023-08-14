Неприятное напоминание: Карл III избавился от любимой картины Елизаветы II

Его мать считала полотно одним из лучших произведений, но оно никогда не нравилось нынешнему монарху.

Король Великобритании Карл III, который вступил на престол в мае, начал наводить во владениях собственные порядки — он убрал со стены картину, которую очень любила его мать, покойная Елизавета II. Об этом сообщает The Mirror.

Источники издания утверждают, что полотно, которое почти 30 лет украшало стену в Сандрингемском дворце, было снято по приказу монарха. На нем изображены члены королевской семьи в кругу высокопоставленных лиц разных стран.

Написана же картина по случаю 50-летия со дня свадьбы родителей Чарльза: Елизаветы и ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа.

Автор полотна — Эндрю Фестинг. СМИ называют и возможную причину такого решения: картина напоминала королю о «худших годах в его жизни».

«Ему она не нравилась. Это было неприятным напоминанием», — говорит один из источников.

Стоит отметить, что встреча, изображенная на картине, состоялась всего через три месяца после трагической гибели его супруги принцессы Уэльской Дианы в автокатастрофе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Карл III ищет для себя цифрового гуру.