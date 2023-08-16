Третий брак и поздний ребенок: история любви Натальи Рагозиной и ее мужа

Спортсменка дождалась настоящего счастья только в 46 лет.

История любви чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной и ее третьего мужа поражает чудесами. Мало того, что спортсменка всегда называла себя сильной женщиной, к которой не каждый мужчина осмелится подойти, так еще и возраст добавлял сомнений в возможность рождения ребенка.

Как пишет издание NEWS.ru, свадьба Натальи и Вадима состоялась год назад в Израиле. Совсем скоро на свет появилась их дочь Настя.

Для спортсменки это был желанный ребенок, потому что она мечтала о нем 12 лет. К слову, для Рагозиной это не первый брак и не первый ребенок — от первого мужа у нее есть взрослый сын Иван.

Вторым ее супругом был звездный адвокат Сергей Жорин, однако они не стали заводить детей. В 2022 году Рагозина, будучи беременной, пережила смерть отца.

Он всегда помогал ей и поддерживал даже в зрелом возрасте. А в этом году, как сообщают СМИ, ушел из жизни ее нынешний муж — однако официально знаменитость эту информацию так и не подтвердила.

Ранее 5-tv.ru писал, от чего мог умереть муж Натальи Рагозиной.