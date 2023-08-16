Суд оставил Блиновскую под домашним арестом
Блогер-инфоцыганка задолжала государству немаленькую сумму.
Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына
Суд оставил Блиновскую под домашним арестом. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала, где проходило заседание.
Решение об аресте счетов и недвижимости Блиновской вступило в силу
Блогер-инфоцыганка задолжала государству немаленькую сумму. По предварительным данным, Елена Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость, по версии следствия, «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности — если вину докажут, ее могут посадить на десять лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу блогера Елены Блиновской арестовано имущество на 64 миллиарда рублей.
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