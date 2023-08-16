Суд оставил Блиновскую под домашним арестом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 22 0

Блогер-инфоцыганка задолжала государству немаленькую сумму.

Суд оставил Блиновскую под домашним арестом

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Суд оставил Блиновскую под домашним арестом. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала, где проходило заседание.

Решение об аресте счетов и недвижимости Блиновской вступило в силу

Блогер-инфоцыганка задолжала государству немаленькую сумму. По предварительным данным, Елена Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость, по версии следствия, «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности — если вину докажут, ее могут посадить на десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу блогера Елены Блиновской арестовано имущество на 64 миллиарда рублей.

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