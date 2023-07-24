Решение об аресте счетов и недвижимости Блиновской вступило в силу
Суд продлил меру пресечения до 26 октября.
Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына
Решение об аресте счетов и недвижимости блогера Елены Блиновской вошло в законную силу 20 июля, сообщает пресс-служба Пресненского суда Москвы.
Как стало известно 5-tv.ru, суд наложил арест на денежные средства, находящиеся на 50 счетах знаменитости в различных банках. Сумма денег превысила 46 миллионов рублей, а также почти 300 тысяч долларов. Кроме того, подвергнуты изъятию монеты, арестованы жилые помещения и места для машин на паркинге.
Всего суд признал законным наложение арестов на 136 счетов Блиновской. 1 июля он продлил меру пресечения до 26 октября.
Елена Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость, по версии следствия, «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности — если вину докажут, ее могут посадить на десять лет. 27 апреля этого года она пыталась уехать из России, но ее задержали практически на границе.
Скорее всего, создательницу «Марафона желаний» кто-то предупредил о задержании. Женщина приобрела билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама села в иномарку и поехала в сторону Белоруссии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Блиновская приехала в суд в черном костюме.
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