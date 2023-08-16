Сенаторы предложили запретить распространять фото и видео мест атак и обстрелов

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

В России за такое предлагают ввести штрафы.

Сенаторы предложили запретить распространять фото и видео мест атак и обстрелов

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Читайте нас в: Дзен Новости

В России могут ввести ответственность за распространение в интернете фото и видео с мест атак дронов, обстрелов, работы противовоздушной обороны (ПВО). Такой законопроект разработали сенаторы, сообщил ТАСС сообщил глава комитета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он уточнил, что речь идет о штрафах до 500 тысяч рублей и лишении свободы на срок до трех лет. Клишас подчеркнул, что данные меры аналогичны тем, что вводятся при дискредитации российской армии.

При этом в документе предусматривается и исключение — когда информация опубликована Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поручителей погибших и тяжело раненных в ходе спецоперации бойцов могут освободить от обязательств по кредитным договорам. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
За считанные часы: что известно о новой схеме угона авто в Казахстан
16:10
Свободные люди: как Лепс лавирует в отношениях с бывшей женой, детьми и новой девушкой
16:03
Последний шанс: в Москве на этих выходных завершится купальный сезон
16:01
«Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны
15:57
Идут танки: экипажи Т-90 громят националистов на запорожском направлении
15:49
Движение по МЦД-3 в Москве запустят 17 августа

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Вел здоровый образ жизни и не болел: от чего мог умереть муж Натальи Рагозиной
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку