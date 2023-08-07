Поручителей погибших в СВО бойцов могут освободить от обязательств по кредитам

Сегодня такая мера распространяется лишь на самих участников специальной военной операции.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Поручителей погибших и тяжело раненных в ходе спецоперации бойцов могут освободить от обязательств по кредитным договорам. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
Он напомнил, что сегодня в таких ситуациях с участников спецоперации кредитные обязательства списываются полностью, однако на поручителей такая мера не распространяется. Турчак назвал такой подход несправедливым — заемщик и поручитель равны при составлении кредитного договора.
«Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать все, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты», — написал Турчак в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников СВО по защите Донбасса.
- 7 авг
- «Вновь повторит»: о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным во время его визита
- 7 авг
- Попали под «Град»: российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ
- 7 авг
- «Не могут скрывать»: в США указали на катастрофическую ситуацию в ВСУ
- 7 авг
- Боевики ВСУ узнают о проведении контрнаступления из TikTok
- 7 авг
- «Это не так»: Пушков назвал разными подходы Запада и Юга к ситуации на Украине
- 7 авг
- Юта: в госпитале нет разделения на артиста и поклонников
- 7 авг
- ВС РФ захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан
- 7 авг
- Удар из миномета: как бойцы отряда «Барс-12» выбивают боевиков ВСУ из Белогоровки
- 7 авг
- Десант в деле: лучшее видео из зоны СВО за день
- 7 авг
- На Западе предрекли скорое окончание контрнаступления ВСУ
Читайте также
48%
1.03 103.84
1.31
Нашли ошибку?