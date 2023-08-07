Поручителей погибших в СВО бойцов могут освободить от обязательств по кредитам

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Сегодня такая мера распространяется лишь на самих участников специальной военной операции.

Поручителей погибших в СВО бойцов могут освободить от обязательств по кредитам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

Поручителей погибших и тяжело раненных в ходе спецоперации бойцов могут освободить от обязательств по кредитным договорам. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Он напомнил, что сегодня в таких ситуациях с участников спецоперации кредитные обязательства списываются полностью, однако на поручителей такая мера не распространяется. Турчак назвал такой подход несправедливым — заемщик и поручитель равны при составлении кредитного договора.

«Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать все, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты», — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников СВО по защите Донбасса.

Тема:
Спецоперация
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