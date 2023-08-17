«Ужас приближающегося бедствия»: как война повлияла на творчество Агнии Барто

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 32 0

Поэт Воденников: война повлияла на творчество Агнии Барто

«Ужас приближающегося бедствия»: как война повлияла на творчество Агнии Барто

Фото: © РИА Новости / Михаил Озерский

Поэтесса является лицом детской поэзии, но не все ее труды посвящены подрастающему поколению.

Агния Барто написала свое, пожалуй, самое берущее за душу стихотворение в 1942 году. Речь идет о произведении «Песня о московской девушке». Как рассказали в издании «Вечерняя Москва», во многом на творчество автора повлияло военное время.

Стихотворение «Песня о московской девушке» резко выделяется среди других произведений Агнии Барто. Если те, посвященные детям, полны добра и света, то, как отмечает издание, в вышеупомянутом явно сквозит ожидание грядущих бед.

В стихотворении речь идет о 20-летней девушке из Москвы, которая, вместо того чтобы получать образование, уходит защищать страну в рабочий батальон, ведь началась война.

«В период войны она писала в качестве корреспондента в газеты. Естественно, повестка вносила свою лепту в творчество. „Песня о московской девушке“ уже наполнена драмой, чувствуется полное погружение в ужас приближающегося бедствия», — считает российский поэт Дмитрий Воденников.

Песней же произведение стало, когда к нему написал музыку советский композитор Тихон Хренников, близкий друг Агнии Львовны.

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