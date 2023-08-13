«Правда никуда не исчезнет»: что российские школьники узнают из новых учебников по истории

Новые учебники истории для старшеклассников уже представили в Москве.

Специальная военная операция найдет отражение в новых единых учебниках истории — для старших классов. Книги представили на этой неделе в Москве. Заметно изменится дизайн — так, например, помимо иллюстраций и таблиц добавлены QR-коды, по которым можно перейти на ресурсы для самостоятельного изучения. Сами учебники получили твердую обложку, в министерстве просвещения рассчитывают, что каждая книга будет служить до пяти лет. На семи полиграфических комбинатах сейчас допечатывают необходимый тираж, комплекты развозят по стране. Должны успеть к началу учебного года.

Работа над единым курсом истории началась еще с 2013 года, по инициативе президента РФ Владимира Путина. На тот момент в школах было более 60 разных учебников истории. К этому году их оставалось 16. При этом описываемые события доходили в лучшем случае до 2014 года и «Крымской весны». Произошли серьезные изменения, которые нельзя игнорировать. Для историков это было вызовом — дать трактовку событиям в развитии.

«Некоторые говорят, что современные события они еще только в процессе, они идут. Поэтому давать общую оценку довольно сложно. Ну, может быть, это так. 25-30 лет должно пройти как минимум. Но это не означает, что нельзя сегодня касаться современных проблем. Тем более, что это же школьники, учащиеся 10-11 классов. Они все знают, они это видят, (пользуются Интернетом. — Прим.ред.). Могут получить любую информацию, часто весьма несоответствующую реальным положениям дел», — рассказывает российский историк Александр Чубарьян.

Академик Чубарьян — многолетний директор, ныне научный руководитель Института всеобщей истории РАН, редактор одного из новых учебников. Он рассказал, что работа над текстами началась в ноябре прошлого года, за основу взяли несколько уже имеющихся в школах авторских курсов. И синхронизировали так, чтобы проходя Великую Отечественную на уроках истории России, в это же время на Всеобщей истории школьники изучали второй фронт, действия союзников. В одном учебнике описан ход спецоперации, в другом обрисован международный фон.

«Мне кажется, было важно показать, что к этому привело. То есть мы даем описание наших предложений по безопасности, которые были отклонены. Реальную политику Украины, которая была. Реальные процесс минских договоренностей, у нас есть ссылка, что (экс-канцлер Германии Ангела. — Прим. ред.) Меркель и (бывший президент Франции Франсуа. — Прим. ред.) Олланд заявили, что они не хотели подписывать, — отметил Чубарьян.

Учебники сложно назвать принципиально новыми — все-таки есть утвержденный историко-культурный стандарт, по нему составляют ЕГЭ. Но какие-то части расширили, например, про страны Африки и Азии. Привычному европоцентризму добавили многополярности.

«Главная задача, мне казалось, чтобы дети должны понять все-таки процесс, как развивались события. История — это не черно-белая картинка. История имеет очень много разных цветов, проявлений, факторов», — рассказывает Чубарьян.

Когда я вспомнил афоризм сатирика Михаила Задорнова, что «Россия — великая страна с непредсказуемым прошлым», академик успокоил — и в других великих странах все то же самое. И чем более сложные и яркие события происходили в ее истории, тем вероятнее, что от поколения к поколению будет происходить переосмысление.

«Недавно я видел новую программу для средней школы Минобразования Франции. Но это любопытный феномен, они совершенно апологезируют Наполеона. Можете себе представить, в новой программе вообще не упомянуто, что он имел поход на Россию. Даже не упомянут. Я бы на него там что-нибудь написал, кто победил его и так далее. Вообще его нет», — отметил историк.

Это уже пример крайностей, когда неудобные моменты просто замалчиваются. На этой неделе был еще один яркий тому пример — Япония вспоминала жертв американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Было много памятных мероприятий, приезжал генсек ООН. И все говорили о том, какой это ужас. Но ни генсек, ни руководство Японии почему-то в речах не сказали, что этот ад устроили США.

«Я бы это назвал примитивной политизацией истории, потому что это всем известно. И отрицать это невозможно. Ну это значит просто сделать приятное американцам, но от этого правда никуда не исчезает», — отметил Чубарьян.

Правда — это факты. Но они существуют, пока о них помнят. Когда захлестывает информационный шум, легко потерять то, что действительно важно. Защита исторической правды прописана в России в Конституции. Начало спецоперации подтолкнуло к переосмыслению Новейшей истории, и это только начало.

Параллельно готовится новая концепция учебника по обществознанию. История не меняется, история вообще нейтральна. Мы для нее лишь персонажи на страницах книги жизни. Но что в ней — зависит от нас.

«Как вы думаете, что напишут про наш период через 20-30 лет?» — спросили у Чубарьяна.

«Затрудняюсь сказать, что напишут. Надеюсь, что напишут так, как реально все это было», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чубарьян высказался об учебнике по обществознанию.