Умер экс-командующий Восточным военным округом генерал Жидко

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 130 0

В Хабаровском крае его запомнили как внимательного к нуждам солдат и очень требовательного к службе.

Умер экс-командующий Восточным военным округом генерал Жидко

Фото: Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z / Degtyarev_Info

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывший командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами», — написал он в своем Telegram-канале.

Известно, что Жидко также руководил штабом группировки российских войск в Сирии, командовал войсками Восточного военного округа в Хабаровске и был заместителем министра обороны РФ в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в результате авиапроисшествия, случившегося во время выполнения плановых учебных полетов.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
За считанные часы: что известно о новой схеме угона авто в Казахстан
16:10
Свободные люди: как Лепс лавирует в отношениях с бывшей женой, детьми и новой девушкой
16:03
Последний шанс: в Москве на этих выходных завершится купальный сезон
16:01
«Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны
15:57
Идут танки: экипажи Т-90 громят националистов на запорожском направлении
15:49
Движение по МЦД-3 в Москве запустят 17 августа

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Вел здоровый образ жизни и не болел: от чего мог умереть муж Натальи Рагозиной
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку