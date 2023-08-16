Умер экс-командующий Восточным военным округом генерал Жидко

В Хабаровском крае его запомнили как внимательного к нуждам солдат и очень требовательного к службе.
Фото: Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z / Degtyarev_Info
Бывший командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
«Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами», — написал он в своем Telegram-канале.
Известно, что Жидко также руководил штабом группировки российских войск в Сирии, командовал войсками Восточного военного округа в Хабаровске и был заместителем министра обороны РФ в Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в результате авиапроисшествия, случившегося во время выполнения плановых учебных полетов.
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