Рагозина опубликовала фото мужа под грустную музыку на фоне слухов о его смерти

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Рита Миронова
Рита Миронова 766 0

С самого утра СМИ «трубят» о том, что избранник известной спортсменки скончался. Можно ли считать новую публикацию подтверждением печальной новости?

Рагозина опубликовала фото мужа под грустную музыку на фоне слухов о его смерти

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина на фоне новостей о смерти мужа опубликовала его фото под грустную музыку. В личном блоге спортсменки появился трогательный кадр из семейного архива, на котором счастливый мужчина обнимает маленькую дочку. Никакой подписи к публикации Рагозина не оставила.

Instagram* / ragozinanatalya_official

Информация о смерти 57-летнего избранника спортсменки стала появляться в прессе, однако официального подтверждения от семьи не было. По некоторым данным, общаться с журналистами Наталья не стала.

Когда именно и по какой причине Вадим ушел из жизни — неизвестно. Знакомые из окружения семьи уже выдвинули на обсуждение общественности несколько версий, в числе которых проблемы с почками.

Известно, что мужчина вел здоровый образ жизни и не болел ничем серьезным. Рагозину он встретил два года назад, после чего стал ее мужем.

Ранее 5-tv.ru озвучил причину смерти советского клоуна Андрюши.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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