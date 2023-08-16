Захарова назвала отказ в визе Хартог ответом на травлю журналистов из РФ в ЕС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 69 0

Западные страны неоднократно отказывали российским делегатам в визах.

Захарова назвала отказ в визе Хартог ответом на травлю журналистов из РФ в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Непродление визы гражданке Нидерландов, корреспонденту Еве Хартог не должно удивлять общественность на фоне отношения к российским журналистам в Европе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, над журналистами из РФ в ЕС открыто издеваются. К этой «травле» присоединилось и нидерландское правительство, отметила она.

«Непродление визы гражданке Нидерландов не должно вызывать вопросы в контексте ответных мер России», — прокомментировала Захарова.

Стало известно, что корреспонденту издания Politico в МИД РФ было отказано в продлении визы. По данным газеты, журналиста попросили покинуть стану в течение шести дней. При этом обоснования решения представлено не было.

Лондон ранее не выдал визы российским делегатам для участия в мероприятии ООН по приглашению Международной Морской Организации.

Ранее 5-tv.ru писал, как Сергей Лавров отреагировал на ситуацию с невыдачей американских виз российским журналистам.

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