Умерла звезда итальянской оперы Рената Скотто
Оперная певица из Италии Рената Скотто умерла на 90-м году жизни
Фото: фото из открытых источников
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Оперная певица, любимица Италии и всего мира, Рената Скотто скончалась 16 августа . Об этом сообщает издание La Stampa.
Скотто называли одним из выдающихся сопрано своего поколения. Она родилась в 1934 году в Савоне, училась петь у Эмилио Гирардини, а уже в 19 лет стала выступала в труппе знаменитого миланского театра Ла Скала.
Рената приобрела мировую известность, спев в опере «Сомнамбула» на Эдинбургском фестивале в 1957 году. Тогда она заменила еще одну звезду - Марию Каллас.
В 1964 году дива впервые побывала в Москве, исполнив оперу «Лючия ди Ламмермур» на сцене Большого театра.
Всего ее репертуар насчитывал около 40 партий. Со сцены Скотто ушла в 2002 году и начала заниматься преподавательской деятельностью.
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