Угасла за несколько дней: какая роковая ошибка привела к смерти Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко оставила большое наследство. Кому может достаться имущество звезды кино, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

В Москве простились со всенародно любимой актрисой Ириной Мирошниченко. Из-за чего звезда советского кино угасла за несколько дней? Правда, что самолечение стало роковой ошибкой? Почему знаменитая артистка доживала свой век в полном одиночестве? И кому достанется ее наследство? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я видел ее в гримерке еще недавно. Она кокетничала. Как всегда эти все ее женские чары, штучки. Мы фотографировались, смеялись с ней. Не предвещало ничего беды, что она может взять и умереть. Я понимаю, что и молодежь сейчас умирает, но для меня это шок», — высказался певец Прохор Шаляпин.

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Друзья, коллеги и поклонники до последнего надеялись: Ирина Мирошниченко с ее волевым характером выкарабкается. Но чуда не произошло. Звезда МХАТа умерла 3 августа в больнице, не приходя в сознание.

«И как-то мы прощались, но я не знал, что это будет практически последний разговор. Она мне на ухо шепнула: „Ты знаешь, я сегодня первый раз поняла, что я старая“. Но она это не принимала. Она не хотела. И этого периода в жизни она не допустила. Поэтому, если бы у нее не было такого настроя, я думаю, она бы еще пожила», — предположил режиссер Николай Скорик.

В день своего 81-летия, 24 июля, звезда советского кино почувствовала недомогание. Но не стала обращаться к врачам. На протяжении недели лечилась дома. И только когда температура поднялась до 40 градусов и она упала в обморок, ей вызвали скорую помощь. Мирошниченко поместили в реанимацию. Ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ирине Петровне поставили диагноз «грипп». Однако вирус дал серьезные осложнения на весь организм.

«Определенное количество, скажем так, воды было в легких. Сердцу было тяжело прокачивать через это препятствие, и, соответственно, возникли нарушения ритма сердца», — объяснил кардиолог Заур Шугушев.

Уже на следующий день сердце звезды остановилось. Медикам удалось запустить его снова. Но врачи обнаружили у Мирошниченко еще несколько серьезных патологий: опухоль в головном мозге, кисты в почках и утолщение стенок желудка. Специалисты говорят: все бы сложилось иначе, если бы Ирина Петровна не приняла решение лечиться дома.

«Чем быстрее пациентка попадает в стационар, тем больше шансов у нее на хорошее выздоровление. В том состоянии, в котором она поступила, это уже практически терминальный случай, когда повернуть вспять те патологические механизмы, которые есть в организме, уже очень тяжело. Особенно учитывая возраст», — уточнил врач Шугушев.

«Это было очевидно. И то, что Ира не совсем здорова, хотя по ее улыбающемуся лицу это было трудно понять. Я ее спрашивала: „Что у тебя?“. А она говорит: „А никто ничего не знает“. То ли она сама не очень хотела на эту тему говорить, то ли ей действительно никак не могли поставить диагноз», — рассказала актриса Наталья Кочетова.

«Я уже был готов к этому, потому что, во-первых, она оборвала все связи. Последний период жизни она только пила лекарства. Никому не отвечала. На улицу она боялась выходить. Она совершенно довела иммунитет свой до нуля», — поделился Скорик.

Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище. Все расходы, в том числе покупку гроба за 300 тысяч рублей, взяло на себя руководство театра. Безутешные друзья и поклонники несли ей цветы и вспоминали, какой талантливой и яркой она была.

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«Буквально за 15 минут в гримерке она могла превратиться в ту Ирину Петровну Мирошниченко, которую мы знаем много-много лет. А приезжала она, конечно, как простая девушка, женщина», — вспомнил певец Олег Попов.

В кино актриса дебютировала в начале 60-х. И сразу успех. На счету Мирошниченко около сотни ролей. Но она всегда была предана только МХАТу. Около месяца назад их театр ушел на летние каникулы. Труппа расставалась с легким сердцем. Все были уверены: в сентябре соберутся тем же составом.

«Замечательно держалась, пела, голос звучал. Ира была как строевая лошадь: крепкой, энергичной», — сказала Кочетова.

Ирина Мирошниченко смогла построить блестящую карьеру, а вот личная жизнь звезды не сложилась. Она трижды выходила замуж, заводила романы, но матерью так и не стала. В молодости артистка дважды сделала аборт, о чем впоследствии горько жалела:

«Я добровольно пошла на эту муку. Возможно, это была ошибка, но такая судьба у меня».

«Иногда ночные звонки, слезы. Плакала и говорила: «Боже мой, какая я дура. Как Игорь (третий муж, актер Васильев. — Прим. ред.) хотел детей. Какие бы у нас были красивые дети. Но я не разрешила, потому что съемки, работа», — поделился режиссер Скорик.

Бывшие мужья Мирошниченко скончались, как и старший брат, который работал водителем. Теперь главный вопрос: кому достанется наследство актрисы? Ведь, по сообщениям прессы, завещания нет. У звезды остались две квартиры в центре столицы, дача в Подмосковье, а также банковские счета, на которых лежали крупные суммы денег.

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«Я не удивлюсь, если она ничего не написала. Она боялась приблизить этот момент финальный», — отметил Николай Скорик.

«У нее была, как она говорила, помощница, подруга. Она приходила с ней на спектакли, помогала ей. В общем, она всегда была при ней», — уточнила актриса Кочетова.

«В общую массу наследства Ирины Мирошниченко вошло примерно 150 миллионов рублей. На похоронах присутствовали внучатые племянники. Если окажется, что было завещание на сиделку, то они могут оспорить это завещание, если только докажут, что оно ничтожно либо оспоримое», — объяснила юрист Анастасия Гребенюк.

У наследников есть полгода, чтобы заявить о своих правах. Если этого не произойдет, то недвижимость и деньги Ирины Мирошниченко будут реализованы в пользу государства.