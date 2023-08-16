Гуляла в клубе: что известно о матери чудом не выпавшего с девятого этажа ребенка в Дагестане

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 64 0

Мать чудом не выпавшего с девятого этажа в Дагестане ребенка была в ночном клубе

Гуляла в клубе: что известно о матери чудом не выпавшего с девятого этажа ребенка в Дагестане

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Против нее было возбуждено уголовное дело.

Мать двухлетней девочки, которую сняли с девятого этажа в Каспийске, в момент проходившего находилась в ночном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Дагестану.

Ребенка на подоконнике девятого этажа заметили прохожие, которые в районе 05:00 направлялись на пляж. Они вызвали полицию. Силовики пытались достучаться до родителей, однако дома оказалась только старшая сестра девочки, которая долго боялась открыть дверь незнакомым. Правоохранителям удалось зайти в квартиру и снять девочку с подоконника.

По данным следствия, родительница около 02:30 покинула дом вместе со свой сестрой. Они направились в ночной куб в Махачкале, а двух детей оставили дома одних. Младшая девочка проснулась и мамы дома не обнаружила. Не понимая опасности, они вылезла через открытое окно на подоконник и пробыла там около получаса.

В отношении 26-летней матери было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за оставление в опасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:37
Доллар опустился в ходе торгов ниже 95 рублей
17:37
Любовь и космос: что Пересильд и Тройник говорят о своем романе
17:36
Умерла звезда итальянской оперы Рената Скотто
17:32
В ВСУ признали сложную для себя обстановку на купянском направлении
17:28
Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц «Мальва»
17:22
Путин назвал главную причину деградации международных спортивных организаций: «Неизбежно»

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Тотальная мобилизация? Что ждет Украину после разгрома последнего резерва ВСУ
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку