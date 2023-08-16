Гуляла в клубе: что известно о матери чудом не выпавшего с девятого этажа ребенка в Дагестане

Против нее было возбуждено уголовное дело.

Мать двухлетней девочки, которую сняли с девятого этажа в Каспийске, в момент проходившего находилась в ночном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Дагестану.

Ребенка на подоконнике девятого этажа заметили прохожие, которые в районе 05:00 направлялись на пляж. Они вызвали полицию. Силовики пытались достучаться до родителей, однако дома оказалась только старшая сестра девочки, которая долго боялась открыть дверь незнакомым. Правоохранителям удалось зайти в квартиру и снять девочку с подоконника.

По данным следствия, родительница около 02:30 покинула дом вместе со свой сестрой. Они направились в ночной куб в Махачкале, а двух детей оставили дома одних. Младшая девочка проснулась и мамы дома не обнаружила. Не понимая опасности, они вылезла через открытое окно на подоконник и пробыла там около получаса.

В отношении 26-летней матери было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за оставление в опасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве.