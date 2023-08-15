Малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Его мать лишь ненадолго отвлеклась на свои дела.

Малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Читайте нас в: Дзен Новости

В поселке Первомайское в Новой Москве малолетний ребенок вывалился из окна пятого этажа. Малыш был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

В момент произошедшего ребенок находился дома с матерью. Она ненадолго отвлеклась на свои дела и оставила дитя без присмотра. Любопытный малыш залез на окно и оперся на москитную сетку, которая не выдержала и провалилась под его весом.

Ребенку чудом удалось не убиться. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Прокуратура инициировала расследование с целью установления всех обстоятельств и деталей произошедшего.

В надзорном ведомстве напомнили родителям, что открытие окна — опасность для ребенка, а москитная сетка не сможет защитить от несчастного случая. Кроме того, не рекомендуется ставить рядом с окнами мебель, по которой возможно будет подобраться к раме.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане двухлетнюю девочку сняли с подоконника девятого этажа.

Малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве

1/3

Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc

2/3

Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc

3/3

Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc

+24° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:16
Российские банки повысят ставки по вкладам после решения ЦБ
17:12
Зазнались? Месси и Бекхэм угодили в скандал из-за «папарацци»
17:10
«Сталкер активизировался»: Жорин рассказал подробности угроз в адрес Лады Дэнс
17:05
В КНДР заявили о переброске США ядерных средств в Южную Корею
17:04
Огненный ад: что происходит в Дагестане после взрыва на АЗС
16:55
Малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Забрать все: у сына Бари Алибасова хотят отобрать машину за долги
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку