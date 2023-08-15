Малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве

В поселке Первомайское в Новой Москве малолетний ребенок вывалился из окна пятого этажа. Малыш был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

В момент произошедшего ребенок находился дома с матерью. Она ненадолго отвлеклась на свои дела и оставила дитя без присмотра. Любопытный малыш залез на окно и оперся на москитную сетку, которая не выдержала и провалилась под его весом.

Ребенку чудом удалось не убиться. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Прокуратура инициировала расследование с целью установления всех обстоятельств и деталей произошедшего.

В надзорном ведомстве напомнили родителям, что открытие окна — опасность для ребенка, а москитная сетка не сможет защитить от несчастного случая. Кроме того, не рекомендуется ставить рядом с окнами мебель, по которой возможно будет подобраться к раме.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане двухлетнюю девочку сняли с подоконника девятого этажа.