И след простыл: в Петербурге невесты остались без свадебных платьев из-за мошенницы

Эфирная новость 28 0

В Петербурге невесты остались без свадебных платьев из-за мошенницы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пострадавшие клиентки одного комиссионного магазина готовят коллективное заявление в полицию.

Жительницы Петербурга написали заявление в полицию на хозяйку комиссионного магазина, которая похитила их свадебные платья. Она обещала привести наряды в порядок и выгодно продать, но в итоге исчезла. Закрылся и сам салон.

Как работал бизнес мошенницы, пыталась понять корреспондент «Известий» Анастасия Кувалдина. Все подробности в ее репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Петербурге девственница украла у любовника 60 тысяч рублей.

+17° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:15
Вслед за Германией: экономика Нидерландов официально вошла в рецессию
1:02
«США потеряли триллионы»: как Россия обыграла Запад, несмотря на санкционное давление
0:47
Кабриолет звезды шоу «Экс на пляже» влетел в дерево в Москве
0:39
Отказ от жвачки и не только: как избавится от вздутия живота
0:18
И след простыл: в Петербурге невесты остались без свадебных платьев из-за мошенницы
0:05
ВСУ нанесли массированный удар из артиллерии по поселку в Херсонской области

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Утопили в ведре и закопали: в Тамбове раскрыто убийство шестилетней давности
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2