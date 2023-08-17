Как влюбить в себя мужчину: ТОП-5 лучших фраз для манипуляций

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Манипулировать мужчиной можно, говоря о счастье: советы

Как влюбить в себя мужчину: ТОП-5 лучших фраз для манипуляций

Фото: www.globallookpress.com

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Простые психологические приемы помогут добиться желаемого результата.

Говорят, женщина любит ушами. Но мир доказывает, что и мужчина не прочь послушать приятные слова, которые могут не просто привлечь его внимание, но и по-настоящему влюбить в себя. Некоторыми из них поделился портал Uspetvse.

Манипуляция для женщин, будь то слова или действия, могут по праву считаться рычагом управления представителями противоположного пола. Но не все так просто. Мужчины зачастую любят делать все наоборот, если их просить напрямую. Отсюда и появился у дам талант речевой манипуляции. Зачастую это простые, но действенные психологические приемы, которые призваны добиться желаемых результатов. При этом мужчина уверен, что сам принял решение, к которому его подтолкнула женщина.

Фразы, которые не только принесут удовлетворение мужчине, но и поднимут ваш статус в его глазах.

«Мне с тобой так хорошо» — фраза, которая должна быть искренна, можно произносить после близости.

«Только ты меня понимаешь» — те слова, которые не помешает произносить часто, с проникновенной интонацией.

«Я не представляю, чтобы я делала без тебя» — считается, что мужчинам невероятно приятно слышать такие признания женской слабости.

«Я с тобой так счастлива» — шикарная фраза, которая подразумевает комфорт в отношениях.

«Я тебе так благодарна за все, что ты сделал для меня» — никогда не стоит забывать говорить «спасибо», так вы показываете, что цените, что мужчина для вас делает.

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Как влюбить в себя мужчину: ТОП-5 лучших фраз для манипуляций

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