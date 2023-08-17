Неочевидный признак ряда заболеваний: о чем могут сигнализировать трещины на стопах

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 91 0

Трещины на стопах могут быть сигналом сахарного диабета или плоскостопия

Неочевидный признак ряда заболеваний: о чем могут сигнализировать трещины на стопах

Фото: www.globallookpress.com

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Такие проявления не всегда являются следствием нарушения водного баланса в организме.

Трещины на стопах — это неприятный дефект, который появляется на коже человека. На самом деле это сигнал организма о проблемах со здоровьем. Об этом сообщила врач-подолог Анжелика Койнова изданию Газета.ру.

«Трещины представляют собой линейные разрывы кожи, они возникают из-за нарушения водного баланса — повышенной влажности или наоборот сухости кожи. Эта проблема характеризуется значительным повреждением кожи на пальцах ног, в межпальцевых промежутках и на стопах», — объяснила специалист.

Врач отметила, что трещины могут сигнализировать о многих заболеваниях. Например, когда есть повреждения в зоне между пальцев, то это говорит о проблемах с щитовидной железой, о возможном сахарном диабете или о грибковом поражении.

Также трещины на стопах могут говорить о плоскостопии. Из-за этого недуга пятка принимает на себя всю нагрузку, а кожа начинает разрушаться. Малоподвижный образ жизни и ношение неправильной обуви также влияют на здоровье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как избавиться от трещин на локтях и пятках.

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