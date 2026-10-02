Не только жажда: как распознать диабет у молодых

Эндокринолог Фарманов: частые инфекции могут быть признаком диабета

Диабет второго типа у молодых людей иногда начинается почти незаметно. Однако есть несколько признаков, по которым можно заподозрить болезнь еще до появления привычной сильной жажды. О них рассказал эндокринолог Александр Фарманов в беседе с 5-tv.ru.

По словам врача, проблема часто связана с привычным образом жизни. Люди стали меньше ходить, чаще работать из дома и заказывать еду. При этом в рационе много продуктов с добавленным сахаром и лишних калорий.

«За двадцать лет цифровизация свела движение к минимуму: доставки, автомобили и удаленка избавили от ходьбы. Рацион сместился к переработанной пище со скрытым сахаром. Она быстро всасывается и вызывает скачки глюкозы, требующие выброса инсулина», — высказался Фарманов.

Главным фактором риска Фарманов назвал лишний вес. Но это не значет, что стройный человек точно находится вне опасности. Иногда жир накапливается вокруг внутренних органов, хотя внешне человек остается худым. У молодых также встречаются более редкие формы диабета, связанные с особенностями иммунитета или генетикой.

Самое неприятное — на первых этапах человек может вообще ничего не чувствовать. Постоянная жажда тоже не всегда появляется сразу. А вот если инфекции кожи или слизистых возвращаются снова и снова, порезы долго не затягиваются, а после еды резко клонит в сон, стоит обратить внимание на здоровье.

Еще один возможный сигнал — потемнение кожи на шее, подмышках и в других складках. Такое изменение называют черным акантозом. По словам врача, оно может быть связано с повышенным уровнем инсулина.

Проверить ситуацию можно с помощью двух анализов — крови на глюкозу натощак и гликированный гемоглобин. Первый показывает уровень сахара в конкретный момент, а второй помогает оценить его среднее значение за последние несколько месяцев.

Фарманов отметил, что на ранней стадии иногда удается обойтись без таблеток. Снижение веса на десять–пятнадцать процентов уже может заметно уменьшить нагрузку на поджелудочную железу.

При этом врач не советует бросаться в крайности и полностью убирать углеводы. В рационе лучше оставить овощи, бобовые, нерафинированные крупы и рыбу, а сладкие напитки и другие жидкие калории сократить.

Еще один простой способ следить за рисками — измерять талию. Ориентир, который назвал специалист, — не больше 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин. А для общей профилактики он порекомендовал не меньше 150 минут умеренной физической активности в неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число случаев диабета в мире достигло масштабов пандемии. Основная часть новых диагнозов приходится на второй тип заболевания.

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