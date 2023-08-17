В Зеленогорске задержаны террористы, собиравшиеся подорвать вышки связи

В Красноярском крае задержаны террористы, планировавшие подорвать станции связи в Зеленогорске. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Согласно официальному сообщению ведомства, оперативники вычислили двух мужчин, которые оказались сторонниками идеологии, запрещенной в России — межрегиональной общественной организации «Граждане СССР».

Злоумышленники планировали подорвать в Зеленогорске станции «Ростелеком» и «Транстелеком». Таким образом они собирались остановить электронную рассылку повесток о призыве на военную службу.

«При получении взрывчатых веществ они (преступники — Прим. ред.) были задержаны сотрудниками УФСБ», — рассказали в ведомстве.

В отношении указанных лиц возбуждено несколько уголовных дел. За последний месяц сотрудникам ФСБ удалось пресечь деятельность террористов также в Калмыкии, Хакасии и Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ в Хабаровском крае выявила ячейку пособников сирийских террористов.