ФСБ в Хабаровском крае выявила ячейку пособников сирийских террористов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

По месту их пребывания были изъяты средства связи и экстремистский контент.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края была пресечена деятельность участников террористической ячейки, оказывавших пособническую помощь находящимся в Сирии членам «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Известно, что все задержанные — выходцы из стран Центральной Азии. Они оказались причастны к совершению преступления.

«По местам их пребывания изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками МТО в Сирии», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в отношении всех задержанных были возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как задержанные в Мелитополе террористы готовили покушение на главу крупного предприятия.

* — запрещена на территории Российской Федерации.

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