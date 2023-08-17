Названа предварительная причина смерти мультипликатора Николая Евлюхина

|
Рита Миронова
Рита Миронова 35 0

Мультипликатор Евлюхин мог умереть от сердечно-сосудистой недостаточности

Названа предварительная причина смерти мультипликатора Николая Евлюхина

Фото: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz

Читайте нас в: Дзен Новости

Талантливый продюсер скончался на 78-м году жизни.

Предварительной причиной смерти создателя ряда популярных советских мультфильмов Николая Евлюхина являются проблемы с сердцем. У мультипликатора была сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает ИА «Регнум».

Источник рассказал изданию, что дочь продюсера сама сообщила о его смерти в соответствующие службы. Наследница в последнее время жила с 77-летним отцом, чтобы помогать ему по дому и ухаживать за ним самим.

Николай Евлюхин является создателем таких известных советских мультфильмов, как «Чучело-Мяучело», «Пес в сапогах», «Девочка и медведь», «Приходи на каток» и многих других. Свой творческий путь он начал в «Союзмультфильме» в качестве обычного электромонтера, но желание и любовь к мультипликации позволили ему подняться по карьерной лестнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало причиной смерти советского клоуна Андрюши.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:11
Банки в России начали повышать ставки по вкладам: каков прогноз
15:07
Названа предварительная причина смерти мультипликатора Николая Евлюхина
15:05
Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы
15:01
Минобороны показало кадры уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами
14:51
«Позиция неизменна»: Столтенберг ответил на слова о возможных уступках Киева
14:47
Аспирант МГУ Азат Мифтахов* внесен в реестр террористов и экстремистов

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
Пора волноваться? Зачем ЕС создает в Финляндии крупнейшее хранилище на случай ядерной угрозы
«Белоснежный, жемчужного цвета»: Анастасия Волочкова выбрала гроб себе-любимой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку