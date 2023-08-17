СК возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 14 0

Сегодня у него и его соратников прошли обыски.

СК возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Тверской районный отдел Следственного комитета РФ возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Речь идет о ситуации с организацией деятельности нежелательной организации на территории страны. Сегодня у Мельконьянца и его соратников прошли обыски.

Согласно официальным данным, всего оперативные мероприятия были проведены у 14 человек в восьми регионах России. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Великом Новгороде, Рязани и других.

* — включен Минюстом в список незарегистрированных организаций-иноагентов.

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