Лучшая страна: Ковальчук рассказал всю правду о военном потенциале РФ

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 55 0

Ковальчук: РФ является суверенной страной благодаря созданию ядерного оружия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В кулуарах форума «Армия-2023» показывают уникальные вещи. На Западе никто не сравнится!

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Россия является суверенный государством благодаря созданию ядерного оружия. Это произошло ровно 80 лет назад.

«Ответ очевидный — Курчатовский институт помогает безопасности тем, что Курчатовским институтом было создано ядерное оружие 80 лет назад. И мы с вами сегодня остаемся суверенной страной, которая совершенно независима, которая может себе во весь голос позволить говорить о собственных интересах только благодаря тому, что было создано ядерное оружие», — подчеркнул ученый в кулуарах форума «Армия-2023».

Также Ковальчук напомнил, что 25 декабря 1946 года академиком Игорем Курчатовым была осуществлена первая на евразийском континенте самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана, что доказало факт ее существования.

«Оказалось, что мы сами можем это сделать. После этого „покатилось“. Через три года мы взорвали атомную бомбу 29 августа 1949 года, первую бомбу. Через несколько лет, 12 августа был юбилей, в 1953 году мы взорвали первую водородную бомбу. И все, паритет восстановлен, мы живем под атомным зонтиком сегодня», — пояснил Михаил Ковальчук.

А также добавил, что россияне, независимо от желаний завистников, будут устраивать масштабные выставки оружия, восхищаясь силой и мощью.

«Как сказал президент, ну подвезут нам Abrams и Leopard, мы и их пощелкаем», — добавил ученый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что форум «Армия-2023» собрал гостей и участников из 70 стран. Смотр открылся сегодня в подмосковном парке «Патриот». Это не просто выставка самого современного оружия, но и демонстрация сотрудничества России с другими странами. Отдельные стенды у Ирана и Китая. А также Индии. Все увидел корреспондент «Известий» Антон Золотницкий. Подробности — в его репортаже.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
«Это были страшные три дня»: Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены
16:41
Путин поручил отменить штрафы в отношении бизнеса
16:39
Взывают о помощи: жители поселка в Приморье в одночасье лишились всего
16:34
Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию
16:33
Планета обезьян: банда макак столкнула туриста с 50-метрового обрыва в Таиланде
16:30
Директора психбольницы задержали на Украине за липовые справки уклонистам

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
«Долгие-долгие годы»: опасна ли для России «секретная база» НАТО в Финляндии
«Белоснежный, жемчужного цвета»: Анастасия Волочкова выбрала гроб себе-любимой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку