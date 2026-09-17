Российская армия нанесла массированный удар по Украине: что известно

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 57 0

Наши военные применили высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.

Что атаковала российская армия в ночь на 17 сентября

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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ВС России поразили крупнейший центр серверного оборудования, используемое ВСУ

Ночью армия России поразила крупнейший центр серверного оборудования, используемое ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и групповые удары <…> по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики, обеспечивающим функционирование портовой и транспортной инфраструктуры, и судам, задействованным в интересах ВСУ», — проинформировали в министерстве.

В Киеве и Киевской области был поражен дата-центр «Де Ново Дата-Центр». Это крупнейший центр, обеспечивающий работу серверного оборудования, которое применяют в военных целях. Там также осуществляют обработку, хранение и передачу данных. Среди этой информации есть и разведывательная, которую используют в интересах ВСУ.

Также был атакован цех по производству и хранению дронов различных типов, в том числе и аппараты средней дальности RAX-2X. Был нанесен удар и по цеху (ООО «Пегас Армс») производящему и хранящему беспилотники самолетного типа средней и большой дальности.

Российские военные поразили и промышленное предприятие, создающее комплектующие для дронов большой и средней дальности, а также обеспечивающее подготовку к применению наземных робототехнических комплексов.

Атаковала армия РФ и аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах. Он обеспечивал бесперебойную работу военных объектов в Киевской области.

Также ВС России ударили по объектам в Запорожской области. Там был поражен металлургический комбинат «Запорожсталь». Это ключевое предприятие Украины в этой области. Оно осуществляло выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, которые использовали оборонные предприятия Незалежной и Европы.

Военные РФ атаковали и сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Научно-производственный комплекс «Искра». Оно отвечает за производство комплексов радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы для ВСУ, а также комплектующих для зенитных управляемых ракет.

В Одесской области был поражен военный сухогруз в порту «Черноморск», а также сухогруз, находящийся в 11 километрах от Одессы. Он доставлял военные грузы в порт «Одесса». Кроме того, атакована электроподстанция «Арциз», которая обеспечивала работу порта «Измаил».

Ударила армия России и по двум автомобильным мостам через Днестр в районе Маяков. Их ВСУ использовали для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил».

Для всех этих ударов ВС России использовали высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные поразили металлургический комбинат в Запорожье. Там создавались защитные конструкции и брони для военной техники и бронежилетов боевиков Незалежной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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