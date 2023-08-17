Что случилось с могилой сгоревшей от рака актрисы Веры Глаголевой?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 252 0

На могиле Веры Глаголевой появилась беседка с книгой и шалью

Что случилось с могилой сгоревшей от рака актрисы Веры Глаголевой?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Кадрами с места захоронения поделилась средняя дочь знаменитости.

Шесть лет назад не стало российской актрисы Веры Глаголевой, но ее родные до сих пор не могут смириться с смертью звезды. О том, что артистка страдала от тяжелой формой рака, знали немногие.

Издание 7Дней.ru пишет, что через несколько лет после ее кончины близкие актрисы возвели на ее могиле на Троекуровском кладбище монумент за 12 миллионов рублей. Это беседка из белого камня с выполненным из бронзы креслом-качалкой, на котором лежат книга и шаль.

Могила знаменитости всегда находится в идеальном состоянии, а в вазах регулярно меняются цветы. В годовщину смерти родные Глаголевой принесли к ее месту захоронения огромное количество роз и гвоздик. Кадрами с кладбища поделилась средняя дочь актрисы Мария Нахапетова в своем личном блоге.

«Вера навсегда», — подписала она снимки.

О страшном диагнозе актрисы стало известно только после смерти. Сначала у нее нашли рак желудка, а потом болезнь распространилась и на другие органы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Балуев рассказал о последних съемках с Глаголевой.

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