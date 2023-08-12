Необычное хобби Бледанс: Людмила Гурченко тоже любила так делать

Актриса приехала в Киров, чтобы принять участие во Втором Вятском кинофестивале театра, кино и журналистики «На семи холмах».

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала о своем хобби, благодаря которому она вспоминает народную артистку Людмилу Гурченко. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

На Вятском кинофестивале звезда поведала, что, как и покойная Гурченко, коллекционирует антикварные предметы из уранового стекла. К слову, в местной лавке актриса обнаружила интересные подсвечники, однако решила не покупать их, ведь такие уже есть у ее подруги. К тому же ее внимание привлекли другие яркие предметы.

«Я полнила свою домашнюю коллекцию серебряной ложечкой с ситечком, китайской банкой для чая, фарфоровыми тарелками фабрики Кузнецова и вазой. А еще купила три блюдца с голубой каемочкой — теперь всем членам моей семьи буду подавать еду на блюдечках с голубой каемочкой», — рассказала Бледанс.

Также Эвелина пошутила, что чуть не утащила с собой крупногабаритное деревянное зеркало, но смогла вовремя сказать себе стоп.

«Мне подарили красивый белый рюкзак — у ребят, семейной пары, здесь собственное производство обуви и сумок из натуральной кожи. Он оказался очень вместительным — я как раз в него сложила все свои покупки», — похвалилась телеведущая.

Любительница антиквариата пообещала, что вернется в Киров в следующем году и хорошо потратится на новые вещицы.

«Выбор здесь шикарнейший!» — отметила актриса.

На конкурсе Эвелина Бледанс вместе с другими актерами представляла спектакль «Особенности национальной женитьбы», который зрители встретили аншлагом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эвелина Бледанс честно рассказала о жизни после развода.