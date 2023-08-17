Сын Натальи Рагозиной о внезапной смерти отчима: «Проблем со здоровьем не было»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 216 0

От чего на самом деле умер муж именитой спортсменки?

Сын Натальи Рагозиной о внезапной смерти отчима: «Проблем со здоровьем не было»

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Недавно чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина потеряла мужа. Спортсменка пока официально не подтверждала смерть любимого супруга. СМИ пишут, что мужчина мог умереть от почечной недостаточности. Сын Рагозиной Иван раскрыл изданию «МК» некоторые подробности.

«Я могу только подтвердить, что проблем со здоровьем у Вадима не было», — говорит он.

Как пишут СМИ, муж спортсменки умер этим летом в возрасте 57 лет. По неподтвержденной информации, он скоропостижно скончался во время командировки в Москву, куда он приехал из Израиля.

Наследник Рагозиной рассказал, что ее окружение пока не знает истинных причин трагедии. Дело в том, что им до сих пор не выдали заключения.

Свадьба Рагозиной состоялась в прошлом году. У них с Вадимом есть дочь, которой в сентябре исполнится год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рагозина перестала выходить на связь после слухов о смерти мужа.

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