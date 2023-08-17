«Игнорирует»: Россия указала США на нарушения обязательств по КБТО

Россия указала США на нарушения конвенции о биологическом оружии
Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky
Работы американцев в сфере биологического оружия уже не тайна.
Россия не раз указывала США о нарушениях обязательств по Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Об этом заявили в российском посольстве.
«Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что работы американцев в сфере биологического оружия уже не тайна для всего мира. Также известны случаи предумышленного усиления патогенных свойств возбудителей инфекций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы готовятся к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов.
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