«Игнорирует»: Россия указала США на нарушения обязательств по КБТО

Работы американцев в сфере биологического оружия уже не тайна.

Россия не раз указывала США о нарушениях обязательств по Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Об этом заявили в российском посольстве.

«Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что работы американцев в сфере биологического оружия уже не тайна для всего мира. Также известны случаи предумышленного усиления патогенных свойств возбудителей инфекций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы готовятся к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов.