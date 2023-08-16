Минобороны назвало имена украинцев, участвовавших в биологических проектах США

Тем временем, американцы уже готовятся к новой пандемии.
Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe
Обнародован список имен граждан Украины, которые принимали участие в военно-биологических программах Пентагона. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Так, в списке оказались несколько лиц:
- Наталия Дудко — проектный координатор и старший специалист, осуществляла в течение 25 лет координацию более 250 проектов;
- Людмила Черненко — генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины;
- Александр Мацков — заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины, занимался в том числе проектов по COVID-19.
Тем временем, отметил Кириллов, американцы готовятся к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны эксперименты США в синтетической биологии.
Читайте также
+15° 767 мм рт. ст.
94%
94%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
-3.62 106.57
-4.11
Нашли ошибку?