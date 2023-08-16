Минобороны назвало имена украинцев, участвовавших в биологических проектах США

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 11 0

Тем временем, американцы уже готовятся к новой пандемии.

Минобороны назвало имена украинцев, участвовавших в биологических проектах США

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Обнародован список имен граждан Украины, которые принимали участие в военно-биологических программах Пентагона. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Так, в списке оказались несколько лиц:

  • Наталия Дудко — проектный координатор и старший специалист, осуществляла в течение 25 лет координацию более 250 проектов;
  • Людмила Черненко — генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины;
  • Александр Мацков — заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины, занимался в том числе проектов по COVID-19.

Тем временем, отметил Кириллов, американцы готовятся к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны эксперименты США в синтетической биологии.

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