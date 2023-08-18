Француженке пересадили нос, который два месяца выращивали у нее на руке

Для женщины смогли вырастить нос на ее же руке. Удивительная история произошла во Франции. Все началось в далеком 2003 году. Тогда у пациентки диагностировали рак полости носа. Она боролась с этим недугом десять лет. Но в итоге врачи были вынуждены ампутировать его и удалить твердую часть неба. Об этом рассказало издание KP.RU.

Женщина прожила четыре года без носа, затем ей пытались реконструировать его из лоскута кожи, но не получилось. Француженка несколько лет носила лицевой протез, но она не смогла к нему привыкнуть. А также она стеснялась своего внешнего вида. Женщина боялась выйти в свет и начала вести затворнический образ жизни.

Но ветер перемен задул, когда одна из ведущих хирургов страны Аньес Дюпре-Бори познакомилась с молодым биологом Исламом Буабаз-Абдельджалилом, который разработал новые биосинтетические импланты.

В 2021 году врачи заручились согласием пациентки и напечатали ей на 3D-принтере каркас носа. В работе они использовали гидроксиапатит. Это природный материал, который является основной минеральной составляющей костей и зубов. Каркас носа печатали с помощью стереографии. Эта технология позволяет создавать поры для тканей и каналы для кровеносных сосудов.

После этого началось самое трудное. Нужны были кровеносные сосуды. Но они слишком малы, поэтому распечатать их на 3D-принтере было невозможно. Поэтому, чтобы обеспечить носу кровоснабжение, его прикрепили к предплечью пациентки и закрыли все лоскутом кожи.

Для создания кровотока, трансплантат соединили с лучевой артерией руки и двумя венами. Кровь начала циркулировать и постепенно напечатанный нос приобрел черты настоящего. Нос выращивали два месяца на руке, а затем пересадили на лицо.

Француженка очень рада такому исходу. Теперь она может ходить с мужем в ресторан, не стесняясь себя.

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