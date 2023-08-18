«Будем разбираться жестко»: директор Лады Дэнс грозится показать фото ее преследователя

Сергей Пудовкин уверен, что таких «опасных сексуальных маньяков» люди должны знать в лицо.

Лада Дэнс, пострадавшая в ДТП под Подольском, продолжает получать угрозы в свой адрес. Уже написаны соответствующие заявления правоохранителям. Директор звезды Сергей Пудовкин рассказал, какие еще меры будут предприняты, чтобы певицу оставили в покое.

Сейчас, по словам директора, Лада Дэнс постоянно подвергается прессингу со стороны хейтеров.

«Это лица с нестабильной психикой, с опасной ненавистью к Ладе Дэнс. С ними будем разбираться жестко, отвинчивая руки, ноги и прочие органы. Потому что эта тема — сексуального домогательства и сексуального насилия в отношении Лады Дэнс — приобрела нереально-фантастический характер, люди озверели», — рассказывает Сергей Пудовкин.

По словам директора, естественно, ничего у тех, кто хочет «накинуться» на певицу, не получится.

Более того, теперь она будет под пристальным вниманием двух охранников, причем круглосуточно и вне зависимости от рабочего графика: нахождения в Москве, поездок и прочей концертной деятельности.

А еще Сергей Пудовкин обещает: если не получиться договориться с помощью правоохранительных органов с человеком, который преследует Ладу, то будут опубликованы его фотографии и ссылки на всего его соцсети с пометкой, что он опасен для молодых и красивых девушек с подписью: «Остерегайтесь: маньяк!»

«Мне кажется, после публикаций этих фотографий его жизнь превратится в то, что он желает Ладе Дэнс», — уверен директор певицы.

Несмотря на состояние после аварии (Лада до сих пор проходит реабилитацию), планы у звезды по-настоящему грандиозные. Как рассказал Сергей Пудовкин, интерес к Ладе огромный, и совсем скоро публика увидит совершенно новый, сенсационный формат ее творчества, в том числе, современное прочтение старых, полюбившихся всем песен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему стоит готовиться Ладе Дэнс после ДТП.