Во Владимире 17 человек отравились шаурмой

В настоящее время специалистами Роспотребнадзора проводятся проверки в точках общепита города.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Во Владимире 17 человек отравились после посещения местных точек быстрого питания. Предварительно, все ели шаурму. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по области.
«Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время специалистами Роспотребнадзора организован выезд на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.
Этим летом более 100 человек отравились шаурмой в Братске. Первый случай в городе был зарегистрирован еще 14 июня. Все были посетителями одной точки общепита. Специалисты провели проверку. Результаты показали, что там не соблюдались правила хранения готовой продукции. Также в кафе не было условий для соблюдения чистоты помещения и поддержания личной гигиены сотрудников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как испорченную шаурму выдают за свежую.
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